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«Мяч коснулся меня!» Роналду уверен, что забил Уругваю

29 ноября 2022, 12:41
18

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уверен, что забил первый мяч в ворота сборной Уругвая (2:0) в матче ЧМ-2022.

  • Изначально взятие ворот праздновал Роналду.
  • ФИФА по ходу матча переписала гол на Фернандеша.
  • Бруну сделал в этом матче дубль.

После финального свистка в телетрансляцию попали слова 37-летнего форварда, который обсуждал этот момент.

«Касание было. Мяч коснулся меня!» – цитирует Роналду O Jogo.

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Источник: O Jogo
Чемпионат мира Португалия Уругвай Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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AZ
1669715452
клоун
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acor94
1669715488
Нет.
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jek718875
1669717612
Конечно коснулся, он аж отлетел от мяча,его сестра может подтвердить
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Красногорск_Фан
1669717770
Только Роналдо умеет даже не попасть по мячу так чтобы об этом еще 20 лет говорили. Что делать - завидовать надо. Нимбом забил. Что тут еще обсуждать.
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Из Твери Леха
1669719434
Ох и нарцисс)
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Bobafett
1669719555
Ну если бы у него прича как у Карлоса Вальдеррамы была, может и коснулся)
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Plyash
1669721842
Не позорься на склоне карьеры,комик португальский,закончи с футболом достойно.
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Stavr007
1669722994
дельфин продолжает зашквариваться под конец карьеры
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Amorphis
1669729291
Просто ч мо
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ArReal
1669730656
По мне, так с точки зрения человечности и порядочности все топовые футболисты в основном просто скоты!Месси ни разу не голосовал за Роналду, как за лучшего игрока, Марадона забил рукой и побежал праздновать, Пеле приписал себе 500 мячей забитых на пляже морякам,роналду орет от жадности, что забил гол...продолжать можно долго!
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