«Мяч коснулся меня!» Роналду уверен, что забил Уругваю

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уверен, что забил первый мяч в ворота сборной Уругвая (2:0) в матче ЧМ-2022.

Изначально взятие ворот праздновал Роналду.

ФИФА по ходу матча переписала гол на Фернандеша.

Бруну сделал в этом матче дубль.

После финального свистка в телетрансляцию попали слова 37-летнего форварда, который обсуждал этот момент.

«Касание было. Мяч коснулся меня!» – цитирует Роналду O Jogo.

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