«Мяч коснулся меня!» Роналду уверен, что забил Уругваю

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уверен, что забил первый мяч в ворота сборной Уругвая (2:0) в матче ЧМ-2022.
- Изначально взятие ворот праздновал Роналду.
- ФИФА по ходу матча переписала гол на Фернандеша.
- Бруну сделал в этом матче дубль.
После финального свистка в телетрансляцию попали слова 37-летнего форварда, который обсуждал этот момент.
«Касание было. Мяч коснулся меня!» – цитирует Роналду O Jogo.
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Источник: O Jogo