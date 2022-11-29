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    «Мяч коснулся меня!» Роналду уверен, что забил Уругваю

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уверен, что забил первый мяч в ворота сборной Уругвая (2:0) в матче ЧМ-2022.

    • Изначально взятие ворот праздновал Роналду.
    • ФИФА по ходу матча переписала гол на Фернандеша.
    • Бруну сделал в этом матче дубль.

    После финального свистка в телетрансляцию попали слова 37-летнего форварда, который обсуждал этот момент.

    «Касание было. Мяч коснулся меня!» – цитирует Роналду O Jogo.

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    Источник: O Jogo

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1040

      Сержтир 12 минут назад

      А вот как, ну значит мы все ошиблись.

      0
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      Рейтинг: +291

      Bobafett 13 минут назад

      Ну если бы у него прича как у Карлоса Вальдеррамы была, может и коснулся)

      0
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      Рейтинг: +7037

      Из Твери Леха 15 минут назад

      Ох и нарцисс)

      0
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      Рейтинг: +141

      adekvat0726 22 минуты назад

      Волосом коснулся

      0
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      Рейтинг: +14

      JohnyDi 27 минут назад

      Квантовая физика не согласна, что Бруно и Роналду забили голы.

      0
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      Рейтинг: +6420

      Красногорск_Фан 43 минуты назад

      Только Роналдо умеет даже не попасть по мячу так чтобы об этом еще 20 лет говорили. Что делать - завидовать надо. Нимбом забил. Что тут еще обсуждать.

      2
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      Рейтинг: +667

      Янвapь 69 > Красногорск_Фан 39 минут назад

      Аурой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1597

      jek718875 45 минут назад

      Конечно коснулся, он аж отлетел от мяча,его сестра может подтвердить

      3
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      Рейтинг: +37

      SergioOr 56 минут назад

      ВОЗДУХОМ КОСНУЛСЯ МЯЧ!))

      0
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      Рейтинг: +667

      Янвapь 69 1 час назад

      Крыса

      4
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      Рейтинг: +3364

      acor94 1 час назад

      Нет.

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