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    2 игрока сборной Германии выступали против политических акций в матче ЧМ-2022 с Японией

    Перед игрой 1-го тура группового ЧМ-2022 между Германией и Японией (1:2) в немецкой команде произошел конфликт.

    Отдельные футболисты хотели устроить акцию протеста из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

    Однако не все партнеры по сборной поддержали их желание. В частности, Антонио Рюдигер и Илкай Гюндоган были против и настаивали на максимальной концентрации на игре. Сейчас все разногласия уже позади.

    • У Германии 1 очко в 2 турах ЧМ.
    • Им осталось сыграть с Коста-Рикой (1 декабря, 22:00 мск).

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    Источник: Sport1

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