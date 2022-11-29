2 игрока сборной Германии выступали против политических акций в матче ЧМ-2022 с Японией

Перед игрой 1-го тура группового ЧМ-2022 между Германией и Японией (1:2) в немецкой команде произошел конфликт.

Отдельные футболисты хотели устроить акцию протеста из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

Однако не все партнеры по сборной поддержали их желание. В частности, Антонио Рюдигер и Илкай Гюндоган были против и настаивали на максимальной концентрации на игре. Сейчас все разногласия уже позади.

У Германии 1 очко в 2 турах ЧМ.

Им осталось сыграть с Коста-Рикой (1 декабря, 22:00 мск).

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