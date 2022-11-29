Победы Бразилии и Португалии на ЧМ-2022, скандал с флагом Ирана, отстранение Онаны и другие новости

«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона
Иран потребует 10-матчевую дисквалификацию для сборной США за искажение флага
Карпин подтвердил, что в сборной России вычислили человека, «сливавшего» информацию
Сборная Камеруна отстранила основного вратаря Онану
«Локомотив» назначил нового спортивного директора
ЧМ-2022. Сербия сыграла вничью с Камеруном, Южная Корея уступила Гане, Бразилия победила Швейцарию, Португалия сильнее Уругвая
Стало известно, какое наказание грозит зачинщикам и участникам драки в матче «Зенит» – «Спартак»
Бензема может сыграть на ЧМ-2022. Он восстанавливается быстрее, чем ожидалось
Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия – Уругвай
Руководство «Ювентуса» во главе с Аньелли подало в отставку
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию