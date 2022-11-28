«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона

У компании «Телеспорт» возник конфликт с телеканалом «Матч ТВ».
Причина разногласий – показ товарищеских встреч сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном.
Эти игры транслировались на «Матч ТВ» без согласия «Телеспорта», который является правообладателем. Потери оценили в 1,5-2 миллиона евро.
- Россия провела матчи с Таджикистаном и Узбекистаном 17 и 20 ноября соответственно.
- Оба завершились нулевыми ничьими.
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Источник: «Ведомости»