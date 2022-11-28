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    «Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона

    У компании «Телеспорт» возник конфликт с телеканалом «Матч ТВ».

    Причина разногласий – показ товарищеских встреч сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном.

    Эти игры транслировались на «Матч ТВ» без согласия «Телеспорта», который является правообладателем. Потери оценили в 1,5-2 миллиона евро.

    • Россия провела матчи с Таджикистаном и Узбекистаном 17 и 20 ноября соответственно.
    • Оба завершились нулевыми ничьими.

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    Источник: «Ведомости»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1264

      Эном айс 1 минуту назад

      В залог, на органы возьмите Журавеля..Пока он ещё тёплый.

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      Рейтинг: +989

      ARSteven89 27 минут назад

      1,5-2М евро за товарняки с Таджикистаном и Узбекистаном - это как заказать с популярного маркетплейса фирменные кроссовки "Адидас" из Германии, а тебе в посылке через 3 недели приезжает "Abibas" )))

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      Рейтинг: +18150

      Cleaner 1 час назад

      Предлагаю ЛИКВИДИРОВАТЬ Телеспорт. Какая то контора для отмыва бабла будет еще в позу вставать...(((

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