«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Потери оценили в 1,5-2 миллиона

У компании «Телеспорт» возник конфликт с телеканалом «Матч ТВ».

Причина разногласий – показ товарищеских встреч сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном.

Эти игры транслировались на «Матч ТВ» без согласия «Телеспорта», который является правообладателем. Потери оценили в 1,5-2 миллиона евро.

Россия провела матчи с Таджикистаном и Узбекистаном 17 и 20 ноября соответственно.

Оба завершились нулевыми ничьими.

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