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    Стало известно, какое наказание грозит зачинщикам и участникам драки в матче «Зенит» – «Спартак»

    Участникам и зачинщикам массовой драки в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» грозит длительная дисквалификация.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    «Прямо сейчас КДК скрупулезно разбирает драку во вчерашнем матче.

    Зачинщиками драки считают Барриоса и Промеса. Однако первый акцентированный удар нанес ногой Родригао. Если бы не он, все прошло бы тише.

    Кстати, вы наверняка упустили, что Промес красную карточку не получил. До удара от бразильца были лишь обоюдные с Вильмаром (Барриосом) толчки, ничего особенного. Вся жесть началась именно с карате Родригао. Но свое Квинси получит.

    Зачинщикам грозит 5-матчевая дисквалификация. 6 матчей отпуска маячат перед теми, кто наносил удары. И особенно делал это так безрассудно, как Родригао, Николсон, Малком и Соболев. Впрочем, это адекватно тому, что парни устроили», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14037

      playsh 12 минут назад

      Вот так убирают Спартак из конкурентов за золото.Легко и просто,всем по 1,5 года.
      А судью,урода Москалёва,за такое судейство - в Магадан без права переписки.

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      Рейтинг: +4412

      Snek > playsh 8 минут назад

      А Барриос и Малком - это тоже игроки Спартака?

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      Рейтинг: +4215

      Spirit_78 > playsh 6 минут назад

      Зенит тоже можно смело из претендентов на кубок вычёркивать. Лидеры дисквалифицированы, а по нижней сетке через "автобусы" далеко не пройти.

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      Рейтинг: +1500

      Artemka444 17 минут назад

      Интресно интересно

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