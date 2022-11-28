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  • Стало известно, какое наказание грозит зачинщикам и участникам драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Стало известно, какое наказание грозит зачинщикам и участникам драки в матче «Зенит» – «Спартак»

28 ноября 2022, 15:31
37

Участникам и зачинщикам массовой драки в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» грозит длительная дисквалификация.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«Прямо сейчас КДК скрупулезно разбирает драку во вчерашнем матче.

Зачинщиками драки считают Барриоса и Промеса. Однако первый акцентированный удар нанес ногой Родригао. Если бы не он, все прошло бы тише.

Кстати, вы наверняка упустили, что Промес красную карточку не получил. До удара от бразильца были лишь обоюдные с Вильмаром (Барриосом) толчки, ничего особенного. Вся жесть началась именно с карате Родригао. Но свое Квинси получит.

Зачинщикам грозит 5-матчевая дисквалификация. 6 матчей отпуска маячат перед теми, кто наносил удары. И особенно делал это так безрассудно, как Родригао, Николсон, Малком и Соболев. Впрочем, это адекватно тому, что парни устроили», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (37)
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anatolich72
1669640502
Спартак это переживёт своими ресурсами, молодёжь перспективная, а вот Зениту туго будет много россиян он на лавке мариновал.
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egraf
1669640782
Зато порадовали зрителей зрелищем после невзрачного матча)))
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R_a_i_n
1669642255
Ясно, понятно, карате начал Родригао, но свое получит Промес!
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alp
1669642336
вся ботва случилась изза провокатора Промеса. если б не он, то и драки бы не случилось.
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jek718875
1669646801
Родриго дать пожизненно,с конфискацией
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jek718875
1669646936
Николсону ничего не будет, так как он бил Родриго по роже,это приветствуется
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Азбука
1669648532
Придётся им опять Зимою набирать В команду на проблемные места Приедут цепкие Амбалы крепкие С богатым опытом в ФИФА и ММА
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vladimir-7
1669651537
Главный организатор драки игроков Зенита и спартака, это В. МОСКАЛЕВ. Своим попустительством к действиям игроков, с самого начала игры, он не предпринял никаких действий, направленных на ликвидацию нарастающих угроз.
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VVM1964
1669667858
Странная реакция б о м ж а т н и на ситуацию - продолжают отстаивать и защищать уже КДК признанного главного виновника драки, впрочем это было видно всем и до КДК, ну естественно у кого есть глаза и объективность суждения.... Ну прям, как дети ей Богу !!!
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BVG4
1669669823
Помнится Промяс в матче с ЦСКА в октябре в своем традиционном уголовном ключе тоже как всегда провокационной деятельностью сверхактивно занимался. Без борьбы за мяч просто пнул Виллиана Роши сзади! Красная карточка 1 000 000 000 000%! Рыбный судья по имени Карасев показал ЖЕЛТУЮ ну почемууууу???? (наверное он бы ее и в случае, если бы Промяс ему прям в рыло - хуком справа за "неправильное судейство" по его мнению вьехал!
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