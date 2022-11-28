ЧМ-2022. Бразилия победила Швейцарию (1:0) благодаря голу Каземиро

Бразилия минимально обыграла Швейцарию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Единственный забитый мяч в активе полузащитника бразильской сборной Каземиро.

Бразилия набрала шесть очков в двух турах чемпионата мира. Следующий соперник – Камерун (2 декабря, 22:00 мск).

На счету Швейцарии три балла. Далее – Сербия (2 декабря, 22:00 мск).

ЧМ-2022. Группа G. 2-й тур

Бразилия – Швейцария – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Каземиро, 83.

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