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    ЧМ-2022. Бразилия победила Швейцарию (1:0) благодаря голу Каземиро

    Бразилия минимально обыграла Швейцарию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Единственный забитый мяч в активе полузащитника бразильской сборной Каземиро.

    Бразилия набрала шесть очков в двух турах чемпионата мира. Следующий соперник – Камерун (2 декабря, 22:00 мск).

    На счету Швейцарии три балла. Далее – Сербия (2 декабря, 22:00 мск).

    ЧМ-2022. Группа G. 2-й тур

    Бразилия – Швейцария – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Каземиро, 83.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6405

      Красногорск_Фан 9 минут назад

      Браво Бразилия! А Швейцария какая сильная но тусклая . не вызывает симпатии. Может чего обломится сербам

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      Рейтинг: +27245

      JTherry > Красногорск_Фан 4 секунды назад

      твои родственники сегодня пьют виски или водку по этому случаю..?))

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