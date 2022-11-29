Названа причина отсутствия Неймара на матче Бразилия – Швейцария

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сыграл со Швейцарией на ЧМ-2022 из-за травмы.

При этом его не было даже на трибунах стадиона, где проходила игра.

По словам Винисиуса, его партнер по команде пропустил встречу из-за повышенной температуры.

У Неймара травма боковой связки правого голеностопа.

Бразилия победила Швейцарию (1:0) и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.

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