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    «Локомотив» назначил нового спортивного директора

    Дмитрий Ульянов официально стал спортивным директором «Локомотива».

    Он сменил на этом посту уволенного в начале октября Томаса Цорна.

    Ульянов ранее работал в системе академии московского клуба.

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
    • Ульянов был спортивным и генеральным директором «Химок».

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    Источник: сайт «Локомотива»

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