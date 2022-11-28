«Локомотив» назначил нового спортивного директора

Дмитрий Ульянов официально стал спортивным директором «Локомотива».
Он сменил на этом посту уволенного в начале октября Томаса Цорна.
Ульянов ранее работал в системе академии московского клуба.
- «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
- Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
- Ульянов был спортивным и генеральным директором «Химок».
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Источник: сайт «Локомотива»