«Локомотив» назначил нового спортивного директора

Дмитрий Ульянов официально стал спортивным директором «Локомотива».

Он сменил на этом посту уволенного в начале октября Томаса Цорна.

Ульянов ранее работал в системе академии московского клуба.

«Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.

Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

Ульянов был спортивным и генеральным директором «Химок».

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