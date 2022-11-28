ЧМ-2022. Сербия сыграла вничью с Камеруном (3:3)

Сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном (3:3) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

На 68-й минуте в составе сборной Камеруна на поле появился россиянин Гаэль Ондуа.

Сербия после двух туров набрала одно очко и идет на последнем месте в группе.

ЧМ-2022. Группа G. 2-й тур

Камерун – Сербия – 3:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кастеллетто, 29; 1:1 – Павлович, 45+1; 1:2 – Милинкович-Савич, 45+3; 1:3 – Митрович, 53; 2:3 – Абубакар, 63; 3:3 – Чупо-Мотинг, 66.

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