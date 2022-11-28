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    ЧМ-2022. Сербия сыграла вничью с Камеруном (3:3)

    Сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном (3:3) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    На 68-й минуте в составе сборной Камеруна на поле появился россиянин Гаэль Ондуа.

    Сербия после двух туров набрала одно очко и идет на последнем месте в группе.

    ЧМ-2022. Группа G. 2-й тур

    Камерун – Сербия – 3:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кастеллетто, 29; 1:1 – Павлович, 45+1; 1:2 – Милинкович-Савич, 45+3; 1:3 – Митрович, 53; 2:3 – Абубакар, 63; 3:3 – Чупо-Мотинг, 66.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +990

      ARSteven89 21 минуту назад

      Есть мнение, что защитник, которого Абубакар убрал на замахе в эпизоде со вторым голом Камеруна, до сих пор катится по пустыне )))

      0
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      Рейтинг: +14012

      Skull_Boy 45 минут назад

      Какой он нахрен россиянин, если играет за Камерун, тогда Месси китаец

      0
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      Рейтинг: +742

      dragoon000320 > Skull_Boy 27 минут назад

      ну у него русский паспорт значит он россиянин

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      Рейтинг: +360

      Ill Ich 53 минуты назад

      Зарубились от души! Напряжение висело до самого конца. Правда, эта ничья, кроме призрачных надежд, никому ничего не принесла. А жаль...

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      Рейтинг: +6403

      Красногорск_Фан > Ill Ich 27 минут назад

      Ничья самый справедливый исход. А так повеселили внезапными поворотами , как Гана с Португалией

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