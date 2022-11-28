Карпин подтвердил, что в сборной России вычислили человека, «сливавшего» информацию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в национальной команде был сотрудник, который «сливал» информацию. Его уже уволили.

«Да, нашли. Это был не футболист. В сборной ли он теперь? Нет», – заявил Карпин.

В ноябре Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.

Команда отстранена от участия в международных турнирах.

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