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    Карпин подтвердил, что в сборной России вычислили человека, «сливавшего» информацию

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в национальной команде был сотрудник, который «сливал» информацию. Его уже уволили.

    «Да, нашли. Это был не футболист. В сборной ли он теперь? Нет», – заявил Карпин.

    • В ноябре Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Команда отстранена от участия в международных турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10886

      R_a_i_n 7 минут назад

      А что там сливать то?

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