Карпин подтвердил, что в сборной России вычислили человека, «сливавшего» информацию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в национальной команде был сотрудник, который «сливал» информацию. Его уже уволили.
«Да, нашли. Это был не футболист. В сборной ли он теперь? Нет», – заявил Карпин.
- В ноябре Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Команда отстранена от участия в международных турнирах.
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Источник: «Чемпионат»