Левандовски – 3-й игрок со 100 голами в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски открыл счет в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ между «Барселоной» и «Брестом».
Для польского нападающего этот гол стал сотым в главном еврокубке.
Он стал третьим игроком, которому покорилась данная статистическая отметка в Лиге чемпионов:
- Криштиану Роналду – 140 голов
- Лионель Месси – 129 голов
- Роберт Левандовски – 100 голов
Роналду забил 100-й мяч в ЛЧ в 137-й игре, Месси – в 123-й, Левандовски – в 125-й.
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Источник: Squawka