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    Бразилия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Бразилии и Швейцарии назвали стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Бразилия: Алисон, Милитао, Силва, Маркиньос, Сандро, Фред, Каземиро, Рафинья, Винисиус, Пакета, Ришарлисон.

    Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Джака, Ридер, Соу, Варгас, Эмболо.

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    Источник: Бомбардир.ру

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