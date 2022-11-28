Сборные Бразилии и Швейцарии назвали стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Бразилия: Алисон, Милитао, Силва, Маркиньос, Сандро, Фред, Каземиро, Рафинья, Винисиус, Пакета, Ришарлисон.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Джака, Ридер, Соу, Варгас, Эмболо.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Игра пройдет на стадионе «974».
- Начало – в 19:00 мск.
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Прогноз на матч Бразилия – Швейцария
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Источник: Бомбардир.ру