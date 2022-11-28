Бразилия – Швейцария: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 28 ноября

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 28 ноября ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Команды провели четыре очных матча: 1 победа бразильцев, три ничьих.
Бразилия в матче 1-го тура обыграла Сербию (2:0), Швейцария выиграла у Камеруна (1:0).
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Бразилии
Стартовые составы на матч Бразилия – Швейцария
Где смотреть матч Бразилия – Швейцария
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Источник: «Бомбардир»