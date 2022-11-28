Бразилия – Швейцария: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 28 ноября

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 28 ноября ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Команды провели четыре очных матча: 1 победа бразильцев, три ничьих.

Бразилия в матче 1-го тура обыграла Сербию (2:0), Швейцария выиграла у Камеруна (1:0).

Получи 2000 рублей за регистрацию и сделай ставку

Коэффициенты:

Победа Бразилии – 1.50

Ничья – 4.40

Победа Ганы – 7.20

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии

Стартовые составы на матч Бразилия – Швейцария

Где смотреть матч Бразилия – Швейцария

ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы

Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня