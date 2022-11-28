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    Бразилия – Швейцария: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 28 ноября

    Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 28 ноября ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Команды провели четыре очных матча: 1 победа бразильцев, три ничьих.

    Бразилия в матче 1-го тура обыграла Сербию (2:0), Швейцария выиграла у Камеруна (1:0).

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    Коэффициенты:

    • Победа Бразилии – 1.50
    • Ничья – 4.40
    • Победа Ганы – 7.20

    Рекомендуемая ставка: победа Бразилии

    Где смотреть матч Бразилия – Швейцария

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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