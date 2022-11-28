Где и во сколько смотреть матч Бразилия – Швейцария: 28 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Бразильцы в матче 1-го тура обыграли Сербию (2:0), Швейцарцы выиграли у Камеруна (1:0).

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Встреча состоится в понедельник, 28 ноября.

Матч пройдет на стадионе «974» в Дохе.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз на матч Бразилия – Швейцария

Стартовые составы на матч Бразилия – Швейцария

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