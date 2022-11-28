В «Зените» рассказали, будут ли штрафовать игроков за драку со «Спартаком»

Видимо занесли. Теперь сидят, ручки потирают...
Я бы отстранил всех участников драки от 2 до 5 игр, в зависимости от действий. У обеих команд разумеется. И оштрафовал на сумму равную зарплате за 2 недели.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал драку в матче со «Спартаком» в Кубке России.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
«Будут ли игроки оштрафованы клубом? Сначала дождемся решения КДК», — сказал Медведев.
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