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    В «Зените» рассказали, будут ли штрафовать игроков за драку со «Спартаком»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал драку в матче со «Спартаком» в Кубке России.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    «Будут ли игроки оштрафованы клубом? Сначала дождемся решения КДК», — сказал Медведев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3358

      acor94 30 минут назад

      Видимо занесли. Теперь сидят, ручки потирают...
      Я бы отстранил всех участников драки от 2 до 5 игр, в зависимости от действий. У обеих команд разумеется. И оштрафовал на сумму равную зарплате за 2 недели.

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