«Всей командой болеем за Камерун на ЧМ-2022». Фомин – о предпочтениях «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что его команда поддерживает сборную Камеруна на чемпионате мира.

– За чемпионатом мира в Катаре следите?

– Конечно, все сейчас смотрят футбол. В раздевалке обсуждаем матчи, и всей командой болеем за Камерун с Николя Нгамале.

Перед началом турнира ещe хотел, чтобы Месси с Аргентиной выиграли чемпионат мира, но теперь понимаю, что это будет сложно.

Камерун стартовал на ЧМ-2022 с поражения от Швейцарии (0:1).

Сегодня команда сыграет с Сербией. Начало матча – в 13:00 мск.

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