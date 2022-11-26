Сборная Франции во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Данию. Дубль у самого дорогого игрока мира Килиана Мбаппе.
Французы досрочно вышли в плей-офф. Они стали первым участником матчей на вылет.
Дании, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, необходимо в последнем туре побеждать Австралию.
ЧМ-2022. Группа D. 2-й тур
Голы: 1:0 – Мбаппе, 61; 1:1 – Кристенсен, 68; 2:1 – Мбаппе, 86.
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Источник: Бомбардир.ру