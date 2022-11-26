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    ЧМ-2022. Франция благодаря дублю Мбаппе победила Данию (2:1) и вышла в плей-офф

    Сборная Франции во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Данию. Дубль у самого дорогого игрока мира Килиана Мбаппе.

    Французы досрочно вышли в плей-офф. Они стали первым участником матчей на вылет.

    Дании, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, необходимо в последнем туре побеждать Австралию.

    ЧМ-2022. Группа D. 2-й тур

    Франция – Дания – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 61; 1:1 – Кристенсен, 68; 2:1 – Мбаппе, 86.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27121

      JTherry 5 минут назад

      Дешам сделал выводы из игр в Лиге Наций (тогда 2 победы были за Данией)... с таким Мбаппе в атаке Францию сложно будет победить...)

      1
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      Рейтинг: +8742

      GoLenaStop 7 минут назад

      А красавец Мбаппе, настоящий француз, прям д`Артаньян!
      Пора, пора, порадоваться всей северной Европе...
      Ха!

      1
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      Рейтинг: +6374

      Красногорск_Фан 11 минут назад

      Равная была игра (даже неожиданно от Дании) , Франции фартануло чуть больше, и фартануло уметь в своем составе Мбаппе. Французы подтвердили чемпионские притязания, соперникам Дании (невзрачно сыгравшей с Тунисом) не завидую...

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