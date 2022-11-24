Роналду прокомментировал победу Португалии над Ганой на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы.

Португальцы выиграли со счетом 3:2.

Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте.

Он стал 1-м футболистом в истории с голами на 5 разных чемпионатах мира.

«Очень важная победа в первом матче на ЧМ, но мы пока ничего не выиграли! Это только первый шаг!

Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия!» – написал Роналду в соцсетях.

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