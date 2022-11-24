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    Роналду прокомментировал победу Португалии над Ганой на ЧМ-2022

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы.

    • Португальцы выиграли со счетом 3:2.
    • Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте.
    • Он стал 1-м футболистом в истории с голами на 5 разных чемпионатах мира.

    «Очень важная победа в первом матче на ЧМ, но мы пока ничего не выиграли! Это только первый шаг!

    Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия!» – написал Роналду в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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