Роналду прокомментировал победу Португалии над Ганой на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы.
- Португальцы выиграли со счетом 3:2.
- Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте.
- Он стал 1-м футболистом в истории с голами на 5 разных чемпионатах мира.
«Очень важная победа в первом матче на ЧМ, но мы пока ничего не выиграли! Это только первый шаг!
Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия!» – написал Роналду в соцсетях.
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Источник: «Бомбардир»