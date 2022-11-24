Сборная Португалии обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
В составе португальцев отличились Криштиану Роналду, Жоау Фелиш и Рафаэль Леау.
У ганцев забили Андре Айю и Осман Букари.
Следующий соперник Португалии – Уругвай (28 ноября, 22:00 мск), Ганы – Южная Корея (28 ноября, 16:00 мск).
ЧМ-2022. Группа Н. 1-й тур
Португалия – Гана – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти), 65; 1:1 – А. Айю, 73; 2:1 – Фелиш, 78; 3:1 – Леау, 80; 3:2 – Букари, 89.
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Источник: «Бомбардир»