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ЧМ-2022. Португалия победила Гану, Роналду забил с пенальти

24 ноября 2022, 20:57
20

Сборная Португалии обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду, Жоау Фелиш и Рафаэль Леау.

У ганцев забили Андре Айю и Осман Букари.

Следующий соперник Португалии – Уругвай (28 ноября, 22:00 мск), Ганы – Южная Корея (28 ноября, 16:00 мск).

ЧМ-2022. Группа Н. 1-й тур

Португалия – Гана – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти), 65; 1:1 – А. Айю, 73; 2:1 – Фелиш, 78; 3:1 – Леау, 80; 3:2 – Букари, 89.

Календарь ЧМ-2022

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Слезы Роналду – главный хайлайт матча Португалии и Ганы: он забил в первой встрече после скандального интервью

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Португалия Гана
Комментарии (20)
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Красногорск_Фан
1669312870
Огонь!!!! Обожаю игры португальцев. Защита Португалии выиграла конкурс лохи года. Хотя эта четвёрка из ман сити, ТСЖ и Боруссии. Но тем сделала матч куда интересней. Гана молодцы. Чуть звиздец из ганы не пришел. Но не пришел. С удовольствием буду смотреть дальше как играют обе сборные ! Крутяк !
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egraf
1669312877
Класс классом, но если бы не очень спорный пенальти??? А КР падать умеет...
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JTherry
1669313104
казалось бы, до победы было около минуты Для сборной Португалии, и тут накосячил вратарь, должен сказать спасибо агроному и Вильямсу, что тот поскользнулся в самый неподходящий момент... №13 Данило - техничный защитник, враг команды, 2 гола ганцы забили из-за его ошибок...
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aubergine
1669313172
Очень жаль, что Гана не смогла спустить португальцев с небес на землю.
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Great Tartaria
1669313182
эээх жалко Вильямс в концовке не обокрал вратаря.... Феликс португальский только и валялся по полю, противно было смотреть
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derrik2000
1669313360
Не повезло ганцам... Не повезло... (((
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Garrincha58
1669314106
ганец исполнил Аршавина и жаль что не забил
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zigbert
1669314813
Пенальти конечно был сомнительный. Но после этого игра раскрылась, Ганцы понеслись вперед и сравняли счет. Игра пошла на встречных курсах, вот тут и обнаружилось что у обеих команд оборона не на должном уровне. Вести в два мяча и чуть было не упустить победу. Концовка матча получилась нервной но такие матчи запоминаются надолго.
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k611
1669315319
Интересный матч. На фоне голевой засухи в других матчах, эта игра смотрелась. Если бы Гана ещё забила в концовке, то вообще настоящий футбольный триллер. За такой футбол командам спасибо.
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САНЁК17
1669315629
Каждая игра как будто финал,судьи добавляет игрового времени щедро
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