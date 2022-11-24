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    ЧМ-2022. Португалия победила Гану, Роналду забил с пенальти

    Сборная Португалии обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    В составе португальцев отличились Криштиану Роналду, Жоау Фелиш и Рафаэль Леау.

    У ганцев забили Андре Айю и Осман Букари.

    Следующий соперник Португалии – Уругвай (28 ноября, 22:00 мск), Ганы – Южная Корея (28 ноября, 16:00 мск).

    ЧМ-2022. Группа Н. 1-й тур

    Португалия – Гана – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти), 65; 1:1 – А. Айю, 73; 2:1 – Фелиш, 78; 3:1 – Леау, 80; 3:2 – Букари, 89.

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    Слезы Роналду – главный хайлайт матча Португалии и Ганы: он забил в первой встрече после скандального интервью

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1178

      САНЁК17 22 минуты назад

      Каждая игра как будто финал,судьи добавляет игрового времени щедро

      0
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      Рейтинг: +49

      Однажды > САНЁК17 8 минут назад

      Да уже сказали про это -------Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина объяснил, почему в матчах чемпионата мира в Катаре будет много компенсированного времени
      В игре Англия — Иран (6:2) рефери добавил к основному времени в общей сложности 24 минуты…«Мы уже делали такое на чемпионате мира в России — точнее высчитывали компенсированное время. Мы попросили не удивляться, если четвертый рефери будет поднимать табло с большой цифрой — 6,7 или 8 минут. Если вы хотите больше игрового времени, то мы должны быть готовы к такому. Возьмите матч с тремя голами. Празднование гола занимает минуту или полторы минуты, так что с тремя мячами мы теряем 5-6 минут.

      0
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      Рейтинг: +49

      Однажды > Однажды 8 минут назад

      Мы стремимся к тому, чтобы точнее определять время, которое стоит добавлять в каждом из таймов. Это может делать четвертый арбитр. Мы были успешны в этом в России, и я надеюсь на это в Катаре»

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      Рейтинг: +636

      k611 27 минут назад

      Интересный матч. На фоне голевой засухи в других матчах, эта игра смотрелась. Если бы Гана ещё забила в концовке, то вообще настоящий футбольный триллер. За такой футбол командам спасибо.

      2
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      Рейтинг: +98991

      zigbert 36 минут назад

      Пенальти конечно был сомнительный. Но после этого игра раскрылась, Ганцы понеслись вперед и сравняли счет. Игра пошла на встречных курсах, вот тут и обнаружилось что у обеих команд оборона не на должном уровне. Вести в два мяча и чуть было не упустить победу. Концовка матча получилась нервной но такие матчи запоминаются надолго.

      2
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      Рейтинг: +17161

      Garrincha58 48 минут назад

      ганец исполнил Аршавина и жаль что не забил

      1
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      Рейтинг: +27030

      JTherry > Garrincha58 33 минуты назад

      в игре на Суперкубок был похожий случай с участием Шавы, Иван Левенец после того матча практически закончил с футболом... что будет с Коштой..?)

      1
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      Рейтинг: +49

      Однажды > JTherry 28 минут назад

      Обошлось у Кошты.А бывали косяки вратарей и похуже. Лорис Кариус из Ливерпуля в финале ЛЧ...Филимонова вот до сих пор вспоминают.

      1
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      Рейтинг: +27030

      JTherry > Однажды 23 минуты назад

      у Кариуса и Филимонова были совсем уж трагические косяки, Коште просто повезло, сегодня - новолуние...)

      2
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      Рейтинг: +49

      Однажды > JTherry 19 минут назад

      Да, Коште повезло...А у Кариуса и Филимонова трагедия потому что это были решающие матчи --финал ЛЧ и выход на Евро.Будь такое в рядовых играх внутреннего чемпиоата, быстро бы забылось.

      1
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      Рейтинг: +49

      Однажды 56 минут назад

      На следующую игру у португальцев на воротах должен быть Руи Патрисио.Кошта и накосячил в конце и в двух пропущенных голах стоял и смотрел как мяч в ворота залетает.

      2
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      Рейтинг: +6314

      Красногорск_Фан > Однажды 53 минуты назад

      Защита должна тоже вратаря охранять и страховать. В этот момент они созерцали вечность или дзюбили.

      1
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      Рейтинг: +49

      Однажды > Красногорск_Фан 46 минут назад

      Был бы Руи Патрисио, он бы защитников подстраховал.Их ошибки исправил бы.)

      1
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      Рейтинг: +6314

      Красногорск_Фан > Однажды 44 минуты назад

      Согласен. Он мне и в роме нравится. А откуда этого взяли туда пусть и вернут

      1
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      Рейтинг: +20292

      derrik2000 1 час назад

      Не повезло ганцам...
      Не повезло... (((

      1
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      Рейтинг: +406

      Great Tartaria 1 час назад

      эээх жалко Вильямс в концовке не обокрал вратаря.... Феликс португальский только и валялся по полю, противно было смотреть

      1
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      Рейтинг: +1508

      aubergine 1 час назад

      Очень жаль, что Гана не смогла спустить португальцев с небес на землю.

      6
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      Рейтинг: +6314

      Красногорск_Фан > aubergine 1 час назад

      Ну не знаю как на счет Уругвая, а корейцы судя по всему от ганы еще отхватят по полной

      1
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      Рейтинг: +1508

      aubergine > Красногорск_Фан 57 минут назад

      Может и отхватят, может и не отхватят. Много чего может случиться, я после поражения Аргентины от саудовцев ничему на этом ЧМ не удивлюсь.

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      Рейтинг: +27030

      JTherry 1 час назад

      казалось бы, до победы было около минуты Для сборной Португалии, и тут накосячил вратарь, должен сказать спасибо агроному и Вильямсу, что тот поскользнулся в самый неподходящий момент... №13 Данило - техничный защитник, враг команды, 2 гола ганцы забили из-за его ошибок...

      4
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      Рейтинг: +49

      Однажды 1 час назад

      Да уж...Воротчик Португалии чуть не накосячил.Повезло ему что ганец подскользнулся и не смог сильно пробить.

      4
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