Сербские и российские фанаты устроили перекличку перед игрой ЧМ-2022

Сербия играет с Бразилией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Перед матчем сербские и российские болельщики устроили перекличку.
Они скандировали кричалку «Сербия – Россия».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Сербия.
- Игра проходит на стадионе «Лусаил Иконик».
- Сборная России отстранена от участия в международных турнирах на неопределенный срок.
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Источник: «Чемпионат»