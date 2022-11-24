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    Сербские и российские фанаты устроили перекличку перед игрой ЧМ-2022

    Сербия играет с Бразилией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Перед матчем сербские и российские болельщики устроили перекличку.

    Они скандировали кричалку «Сербия – Россия».

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Сербия.
    • Игра проходит на стадионе «Лусаил Иконик».
    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

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    Источник: «Чемпионат»

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