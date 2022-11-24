Азар – об акции сборной Германии: «А потом они проиграли. Я не буду участвовать в политических акциях»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар раскритиковал сборную Германии за акцию с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022 с Японией.

Немцы закрыли рот рукой на командном фото.

Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.

Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

«А после этого они проиграли. Лучше бы не делали это и победили.

Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Я не собираюсь участвовать в политических акциях, этим должны заниматься другие люди. Хочу сконцентрироваться на футболе», – сказал Азар.

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