Азар – об акции сборной Германии: «А потом они проиграли. Я не буду участвовать в политических акциях»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар раскритиковал сборную Германии за акцию с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022 с Японией.
- Немцы закрыли рот рукой на командном фото.
- Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.
- Германия проиграла Японии со счетом 1:2.
«А после этого они проиграли. Лучше бы не делали это и победили.
Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Я не собираюсь участвовать в политических акциях, этим должны заниматься другие люди. Хочу сконцентрироваться на футболе», – сказал Азар.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: RMC Sport