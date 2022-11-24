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    Азар – об акции сборной Германии: «А потом они проиграли. Я не буду участвовать в политических акциях»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар раскритиковал сборную Германии за акцию с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022 с Японией.

    • Немцы закрыли рот рукой на командном фото.
    • Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.
    • Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

    «А после этого они проиграли. Лучше бы не делали это и победили.

    Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Я не собираюсь участвовать в политических акциях, этим должны заниматься другие люди. Хочу сконцентрироваться на футболе», – сказал Азар.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +173

      dragoff 14 минут назад

      Ну вот, еще не все потеряно в этом гнилом обществе

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