«Мы верим в ваш успех, братья!» Сборная России пожелала удачи Сербии на ЧМ-2022

Сборная России пожелала удачи сборной России на чемпионате мира в Катаре.
Сербские футболисты сегодня сыграют против Бразилии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.
«Удачи на чемпионате мира! Мы верим в ваш успех, братья!» – написала пресс-служба российской сборной.
- Матч Бразилия – Сербия начнется в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Расписание матчей чемпионата мира на 24 ноября
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Источник: телеграм-канал сборной России