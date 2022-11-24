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    «Мы верим в ваш успех, братья!» Сборная России пожелала удачи Сербии на ЧМ-2022

    Сборная России пожелала удачи сборной России на чемпионате мира в Катаре.

    Сербские футболисты сегодня сыграют против Бразилии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    «Удачи на чемпионате мира! Мы верим в ваш успех, братья!» – написала пресс-служба российской сборной.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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