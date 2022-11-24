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    Игрок ЦСКА Роша назвал второго по статусу футболиста в сборной Бразилии после Неймара

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал Тиаго Силву вторым по важности игроком в составе сборной Бразилии после Неймара.

    «Я мог бы назвать Ришарлисона, который родом из моего штата, но я большой фанат Тиаго Силвы. Его история, его опыт в стольких командах… Он держит уровень даже в 38 лет, хоть это и непросто. А еще он человек классный, так что назову, пожалуй, его», – сказал Роша.

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    Источник: «Чемпионат»

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