Игрок ЦСКА Роша назвал второго по статусу футболиста в сборной Бразилии после Неймара

Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал Тиаго Силву вторым по важности игроком в составе сборной Бразилии после Неймара.
«Я мог бы назвать Ришарлисона, который родом из моего штата, но я большой фанат Тиаго Силвы. Его история, его опыт в стольких командах… Он держит уровень даже в 38 лет, хоть это и непросто. А еще он человек классный, так что назову, пожалуй, его», – сказал Роша.
- Сборная Бразилии сегодня сыграет против Сербии.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 22:00 мск.
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Источник: «Чемпионат»