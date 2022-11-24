Витсель – журналисту: «Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель отказался говорить с журналистом «Матч ТВ» об Артеме Дзюбе.
Ранее Витсель назвал Дзюбу лучшим российским игроком «Зенита», с которым он играл.
– У Дзюбы сейчас нет клуба…
– Слушайте, давайте не перебарщивать [с такими вопросами]. Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените».
- Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».
- Сообщалось, что он может перейти в «Венецию» или «Торпедо».
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Источник: «Матч ТВ»