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  • Витсель – журналисту: «Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените»

Витсель – журналисту: «Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените»

24 ноября 2022, 11:46
13

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель отказался говорить с журналистом «Матч ТВ» об Артеме Дзюбе.

Ранее Витсель назвал Дзюбу лучшим российским игроком «Зенита», с которым он играл.

– У Дзюбы сейчас нет клуба…

– Слушайте, давайте не перебарщивать [с такими вопросами]. Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените».

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Бельгия Дзюба Артем Витсель Аксель
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1669279817
Звонкий щелбан по бычариному лобешнику журналиста.
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опус 2
1669280473
Логично
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Беспонтий
1669281117
ну.. можно было спросить про долгий и благотворный китайский путь так для разгона..
Ответить
acor94
1669281349
На сколько я понял. Тут вырезали последний вопрос из полноценного интервью. Когда 10 вопрос подряд задают про Зенит, а не про сборную, кого угодно разозлит.
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acor94
1669281407
— Что помните о «Зените»? — Это были действительно приятные 4,5 года. Замечательное время! — Что больше всего понравилось? — Примерно все! — С кем‑то из той команды поддерживаете связь? — Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь. — Лучший российский игрок, с которым довелось играть в «Зените»? — Думаю, Дзюба. — Почему он? — Потому что у него разнообразный профайл: он и тот, кто забивает. И тот, кто может придержать мяч. Также двигается на поле очень прилично. — У Дзюбы сейчас нет клуба… — Слушайте, давайте не перебарщивать [с такими вопросами]. Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените», — сказал хавбек сборной Бельгии «Матч ТВ».
Ответить
acor94
1669281432
Предотвращаю срач!
Ответить
Bozigit
1669281643
все верно отметил
Ответить
Garrincha58
1669282000
зачем все эти вью начхать ему на всё что было
Ответить
jek718875
1669293293
Такие вопросы мог задать только один талантливый комментатор с Матч ТВ. Г.Чердаков
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Александр52
1669293327
Ай да Витсель, ай да молодец, как он поставил чётко журналистика из Матч ТВ на своё место. Эти монополисты показа уже достали всех, особенно в концовке игр, будут молоть про дополнительные минуты и выбор через их голосование лучшего игрока матча. В итоге, они нас так забалтывают, что в итоге мы не знаем а кого ФИФА избрала лучшим игроком. Идет навязывание своей системы оценок на играх, к которым они не имеют ни какого отношения.
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