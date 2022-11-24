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    Витсель – журналисту: «Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените»

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель отказался говорить с журналистом «Матч ТВ» об Артеме Дзюбе.

    Ранее Витсель назвал Дзюбу лучшим российским игроком «Зенита», с которым он играл.

    – У Дзюбы сейчас нет клуба…

    – Слушайте, давайте не перебарщивать [с такими вопросами]. Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +23

      Дедушка Адольф 31 минуту назад

      ахахахахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17158

      Garrincha58 33 минуты назад

      зачем все эти вью начхать ему на всё что было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2029

      Bozigit 39 минут назад

      все верно отметил

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3303

      acor94 42 минуты назад

      Предотвращаю срач!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3303

      acor94 42 минуты назад

      — Что помните о «Зените»?

      — Это были действительно приятные 4,5 года. Замечательное время!

      — Что больше всего понравилось?

      — Примерно все!

      — С кем‑то из той команды поддерживаете связь?

      — Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.

      — Лучший российский игрок, с которым довелось играть в «Зените»?

      — Думаю, Дзюба.

      — Почему он?

      — Потому что у него разнообразный профайл: он и тот, кто забивает. И тот, кто может придержать мяч. Также двигается на поле очень прилично.

      — У Дзюбы сейчас нет клуба…

      — Слушайте, давайте не перебарщивать [с такими вопросами]. Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените», — сказал хавбек сборной Бельгии «Матч ТВ».

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3303

      acor94 43 минуты назад

      На сколько я понял. Тут вырезали последний вопрос из полноценного интервью. Когда 10 вопрос подряд задают про Зенит, а не про сборную, кого угодно разозлит.

      2
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      Рейтинг: +7320

      Беспонтий 47 минут назад

      ну..
      можно было спросить про долгий и благотворный китайский путь
      так
      для разгона..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12208

      Алексей З 57 минут назад

      Да там, на матч - тв, дебилы работают.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      Марк Аврелий! > Алексей З 21 минуту назад

      Перефразируя Аркадия Северного...
      На Матч ТВ стук дверей, ушел последний умный,
      остались лишь дебилы, дебилы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +949

      опус 2 58 минут назад

      Логично

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23570

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Звонкий щелбан по бычариному лобешнику журналиста.

      5
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