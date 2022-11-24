Витсель назвал лучшего российского игрока «Зенита», с которым он играл

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель назвал Артема Дзюбу лучшим российским футболистом, с которым он играл в петербургском клубе.

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2017 год. Он провел за команду 180 матчей.

– Что помните о «Зените»?

– Это были действительно приятные 4,5 года. Замечательное время!

– Что больше всего понравилось?

– Примерно все!

– С кем‑то из той команды поддерживаете связь?

– Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.

– Лучший российский игрок, с которым довелось играть в «Зените»?

– Думаю, Дзюба.

– Почему он?

– Потому что у него разнообразный профайл: он и тот, кто забивает. И тот, кто может придержать мяч. Также двигается на поле очень прилично.

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