Витсель назвал лучшего российского игрока «Зенита», с которым он играл

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель назвал Артема Дзюбу лучшим российским футболистом, с которым он играл в петербургском клубе.
Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2017 год. Он провел за команду 180 матчей.
– Что помните о «Зените»?
– Это были действительно приятные 4,5 года. Замечательное время!
– Что больше всего понравилось?
– Примерно все!
– С кем‑то из той команды поддерживаете связь?
– Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.
– Лучший российский игрок, с которым довелось играть в «Зените»?
– Думаю, Дзюба.
– Почему он?
– Потому что у него разнообразный профайл: он и тот, кто забивает. И тот, кто может придержать мяч. Также двигается на поле очень прилично.
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