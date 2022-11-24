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    Витсель назвал лучшего российского игрока «Зенита», с которым он играл

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель назвал Артема Дзюбу лучшим российским футболистом, с которым он играл в петербургском клубе.

    Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2017 год. Он провел за команду 180 матчей.

    – Что помните о «Зените»?

    – Это были действительно приятные 4,5 года. Замечательное время!

    – Что больше всего понравилось?

    – Примерно все!

    – С кем‑то из той команды поддерживаете связь?

    – Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.

    – Лучший российский игрок, с которым довелось играть в «Зените»?

    – Думаю, Дзюба.

    – Почему он?

    – Потому что у него разнообразный профайл: он и тот, кто забивает. И тот, кто может придержать мяч. Также двигается на поле очень прилично.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6034

      Давид59 47 минут назад

      Двигается неприлично

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