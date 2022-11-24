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    Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Краснодара» в Кубке России

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги проигранного матча 5-го тура Кубка России против «Краснодара».

    • Москвичи уступили со счетом 0:1.
    • Они пропустили единственный гол на 1-й минуте.
    • Эта игра стала дебютной для Галактионова в «Локо».

    «Во-первых, хочу поздравить с победой футбольный клуб «Краснодар». Сегодня была достаточно интересная, динамичная игра. Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали наших футболистов на победу.

    В игре были моменты, от которых мы можем оттолкнуться в дальнейшем. Понятно, что игра показала и определeнные проблемы, с точки зрения качества, состояния футболистов.

    Их в любом случае можно поблагодарить, потому что на поле не было равнодушных. Ребята старались переломить ход матча. Плюс те молодые ребята, которые вышли со страстью, с азартом, добавили нам определeнную динамику.

    Были и моменты, например, у Ракова. Могли по ходу игры сравнять счeт. Конечно, мы не имеем права на первых секундах матча ошибаться в простых ситуациях и пропускать мяч.

    В начале игры необходимо быть максимально дисциплинированными, максимально ответственными. Если мы эти моменты уберeм, то команда определeнно прибавит», – сказал Галактионов.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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