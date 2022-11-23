Стали известны стартовые составы Испании и Коста-Рики на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Родриго, Лапорт, Альба, Бускетс, Педри, Гави, Торрес, Ольмо, Асенсио.

Коста-Рика: Навас, Мартинес, Дуарте, Кальво, Фуллер, Овьедо, Борхес, Техеда, Кэмпбелл, Беннетте, Контрерас.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Где смотреть матч Испания – Коста-Рика?

Прогноз на матч Испания – Коста-Рика

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира