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    Испания – Коста-Рика: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Испании и Коста-Рики на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Испания: Симон, Аспиликуэта, Родриго, Лапорт, Альба, Бускетс, Педри, Гави, Торрес, Ольмо, Асенсио.

    Коста-Рика: Навас, Мартинес, Дуарте, Кальво, Фуллер, Овьедо, Борхес, Техеда, Кэмпбелл, Беннетте, Контрерас.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.

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    Прогноз на матч Испания – Коста-Рика

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    Источник: Бомбардир.ру

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