Стали известны стартовые составы Испании и Коста-Рики на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Родриго, Лапорт, Альба, Бускетс, Педри, Гави, Торрес, Ольмо, Асенсио.
Коста-Рика: Навас, Мартинес, Дуарте, Кальво, Фуллер, Овьедо, Борхес, Техеда, Кэмпбелл, Беннетте, Контрерас.
- Матч начнется в 19:00 по Москве.
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Прогноз на матч Испания – Коста-Рика
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Источник: Бомбардир.ру