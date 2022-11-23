Сборные Испании и Коста-Рики сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 23 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Сборные трижды играли друг с другом: 2 победы Испании, 1 ничья. В последнем матче испанцы разгромили соперника со счетом 5:0.

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Коэффициенты:

Победа Испании – 1.16

Ничья – 7.30

Победа Коста-Рики – 21.0

Рекомендуемая ставка: победа Испании и ТБ2.5

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Основные составы на матч Испания – Коста-Рика

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