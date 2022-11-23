Коста-Рика ни разу не пробила по воротам в матче с Испанией. Это второй случай в истории ЧМ

Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Испании (0:7).

Это второй такой случай в истории ЧМ. Первый был в 1990 году: тогда та же сборная Коста-Рики ни разу не пробила по воротам Бразилии.

Коста-Рика участвует в 3-м ЧМ подряд.

Во 2-м туре команда сыграет с Японией.

Коста-Рику тренирует колумбиец Луис Суарес.

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