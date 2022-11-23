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    Коста-Рика ни разу не пробила по воротам в матче с Испанией. Это второй случай в истории ЧМ

    Сборная Коста-Рики не нанесла ни одного удара в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Испании (0:7).

    Это второй такой случай в истории ЧМ. Первый был в 1990 году: тогда та же сборная Коста-Рики ни разу не пробила по воротам Бразилии.

    • Коста-Рика участвует в 3-м ЧМ подряд.
    • Во 2-м туре команда сыграет с Японией.
    • Коста-Рику тренирует колумбиец Луис Суарес.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    Сегодня, 21:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +961

      ARSteven89 2 минуты назад

      Ну что, если самураи обыграют такую Коста-Рику во втором туре, то "Германия-Испания" матч жизни для немцев.

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      Рейтинг: +11

      Alex Atuan 3 минуты назад

      если быть точным то почему ссылка ведет на страницу нападающего Насьоналя?)

      0
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      Рейтинг: +11

      Alex Atuan 6 минут назад

      А с каких пор Луис Суарес гражданство поменял?)

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