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    ⚡️ ЧМ-2022. Германия проиграла Японии, ведя в счете до 75-й минуты

    Сборная Германии сенсационно проиграла Японии в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Немецкая сборная вела в счете до 75-й минуты, но пропустила два мяча в концовке.

    Германия во 2-м туре сыграет с Испанией, а Япония – с Каста-Рикой.

    Чемпионат мира. 1-й тур. Группа Е

    Германия – Япония – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гюндоган (с пенальти), 33; 1:1 – Доан, 75; 1:2 – Асано, 83.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии41
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      Рейтинг: +4743

      ААМ 4 минуты назад

      Немцам устроили Цусиму

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      Рейтинг: +4743

      ААМ 4 минуты назад

      Немцы не те. Медленные и без обводки. Проиграли по заслугам. Япоши молодцы

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      Рейтинг: +66527

      portero 10 минут назад

      Немцы к середине второго тайма устали, перестали успевать....
      Ну и свое надо было забивать, но японцы стелились под удары, до воротчика мало что доходило...
      Опять терпение и полная самоотдача победили !!!
      Японцев с Победой!!!!

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      Рейтинг: +104

      Pawel12 12 минут назад

      Японамама! Немцев нагнули)

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      Рейтинг: +651

      Fialet > Pawel12 8 минут назад

      Они сами ещё перед матчем нагнулись, а им вставили.

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      Рейтинг: +99020

      sv1969 13 минут назад

      По матчу немцев сложилось впечатление что они заранее уверовали в победу и были заняты больше околофутбольном!Это я о повязке One Love! Эта идиотская выходка с фото где они закрыли рот руками! Высказывания Киммиха! Слова представителя нем. фут. союза что они будут судиться с Фифа! Короче пид-аров ипут и они крепчают! Дело футболистов играть!

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      Рейтинг: +21

      Однажды 15 минут назад

      Саудовская Арпвия выиграла у Аргентины.Япония сделала Германию.Тут некоторые деятели предлагали перейти России в Азиатскую конфедерацию футбола.
      Гыыыы...Да там сборную России порвут как тузик грелку.)))
      А еще удивляют комменты ниже ---там расисты о голубых, но никак не о футболе.

      1
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      Рейтинг: +651

      Fialet > Однажды 9 минут назад

      Так о голубых как раз гейропейцы начали, вместо футбола. Поэтому комментарии здесь по делу.

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      Рейтинг: +712

      Suvorov51 15 минут назад

      Говорят не радуйся чужому горю, ну как тут не порадоваться, ведь жопастики получили хрен с винтом в самое гузло, ну да не хорошо, ну а что делать, они все в ладошки хлопали когда Россию исключали вот и вышло в жопу дышло!

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      Рейтинг: +17446

      paracetamol 17 минут назад

      То Германия-ли была? Мне показалось, что 3-я сборная Турции и Кабилии.

      0
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      Рейтинг: +517

      CSKA №1 25 минут назад

      По делом им!

      2
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      Рейтинг: +33254

      oyabun 27 минут назад

      Что то я уже начинаю сожалеть, что не ставлю на аутсайдеров в их матчах против записных фаворитов. Что вообще происходит? Немцы так расстроились, что катарцы не разделяют их борьбу за заднеприводные права человека? Расстроили арийцев..

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      Рейтинг: +6281

      Красногорск_Фан > oyabun 17 минут назад

      Мне кажется что преимущество имеют те кто лучше адаптирован к этому климату и может в нем бегать до последних минут. Саудиты , марокканцы , тунисцы больше местные чем остальные . а японцы молодцы , на эмоциях как и мексиканцы бегают.

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      Рейтинг: +1339

      GreyDM > oyabun 16 минут назад

      Это точно, и немцы, и датчане, и хорваты...Все расстроились. Правда двое последних всё-таки успели "очко" спасти)))

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