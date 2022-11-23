⚡️ ЧМ-2022. Германия проиграла Японии, ведя в счете до 75-й минуты

Сборная Германии сенсационно проиграла Японии в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Немецкая сборная вела в счете до 75-й минуты, но пропустила два мяча в концовке.

Германия во 2-м туре сыграет с Испанией, а Япония – с Каста-Рикой.

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа Е

Германия – Япония – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гюндоган (с пенальти), 33; 1:1 – Доан, 75; 1:2 – Асано, 83.

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