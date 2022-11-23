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  • ⚡️ ЧМ-2022. Германия проиграла Японии, ведя в счете до 75-й минуты

⚡️ ЧМ-2022. Германия проиграла Японии, ведя в счете до 75-й минуты

23 ноября 2022, 17:59
51

Сборная Германии сенсационно проиграла Японии в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Немецкая сборная вела в счете до 75-й минуты, но пропустила два мяча в концовке.

Германия во 2-м туре сыграет с Испанией, а Япония – с Каста-Рикой.

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа Е

Германия – Япония – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гюндоган (с пенальти), 33; 1:1 – Доан, 75; 1:2 – Асано, 83.

Календарь ЧМ-2022

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Германия Япония
Комментарии (51)
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portero
1669215635
Красавы!!! Играй и фортуна будет на твоей стороне!!!
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Maxi_7
1669215654
Вот так вот происходит, когда много пи3:"?%шь и занимаешься всякой ху%":ёй вместо того чтобы заниматься своей непосредственной работой... хотели дырявых поддержать, а по итогу у самих дно протекло.
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3meeeD
1669215663
Ван Лав еп...та Рот приклыли и жоп..у забыли.
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shahor
1669215710
Респект и уважуха японцам.На морально-волевых выиграли матч.Удивительный,конечно,нынешний чемпионат...
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Красногорск_Фан
1669215724
Вывод. Не надо думать о том чтобы долбится в опу. Надо думать о футболе. Как японцы. Которые понравились. Играли выкладываясь на все проценты и эмоционально заряжены. Буду за них болеть фоном. зы. И в Бразилии сегодня радость. Они 7-1 никогда не забудут.
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Maxi_7
1669216085
Поддержали, так поддержали радугу - отсосали по полной) что сказать ... one love...)
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GreyDM
1669216181
Вот, что происходит, когда мысли не о результате на табло, а о расцветке тряпочки на рукаве, Пока Дания собирается обсуждать с другими евротолерастами выход из ФИФА, этим самым толерастам напихивают)))
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oyabun
1669216418
Что то я уже начинаю сожалеть, что не ставлю на аутсайдеров в их матчах против записных фаворитов. Что вообще происходит? Немцы так расстроились, что катарцы не разделяют их борьбу за заднеприводные права человека? Расстроили арийцев..
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sv1969
1669217242
По матчу немцев сложилось впечатление что они заранее уверовали в победу и были заняты больше околофутбольном!Это я о повязке One Love! Эта идиотская выходка с фото где они закрыли рот руками! Высказывания Киммиха! Слова представителя нем. фут. союза что они будут судиться с Фифа! Короче пид-аров ипут и они крепчают! Дело футболистов играть!
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portero
1669217386
Немцы к середине второго тайма устали, перестали успевать.... Ну и свое надо было забивать, но японцы стелились под удары, до воротчика мало что доходило... Опять терпение и полная самоотдача победили !!! Японцев с Победой!!!!
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