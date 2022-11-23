Защитник Саудовской Аравии, получивший удар коленом в голову от своего вратаря, перенесет операцию

Защитник сборной Саудовской Аравии Яссир аш-Шахрани получил серьезную травму в матче с Аргентиной (2:1) на ЧМ-2022.

В концовке матча вратарь саудитов врезался коленом в голову защитника в попытке сыграть в мяч. Защитник долгое время лежал на поле без движения, его унесли с поля на носилках.

По результатам обследования у игрока диагностированы перелом челюсти, раздробление нескольких костей лица и внутреннее кровотечение.

Аш-Шахрани потребуется операция. Власти Саудовской Аравии уже предоставили ему частный самолет из Дохи в Германию.

Сообщается, что каждый игрок Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу над Аргентиной.

Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.

Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной.

Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

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