Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной

А если еще и Польшу обыграют то и в России объявят ))
Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2 в первом туре группового этапа ЧМ-2022.
По этому случаю Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил в стране выходной день.
Саудовцы будут отдыхать в среду, 23 ноября.
- Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.
- Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).
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