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    Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной

    Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2 в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

    По этому случаю Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил в стране выходной день.

    Саудовцы будут отдыхать в среду, 23 ноября.

    • Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.
    • Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

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    Источник: Foot Mercato

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