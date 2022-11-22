Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной

Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2 в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

По этому случаю Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил в стране выходной день.

Саудовцы будут отдыхать в среду, 23 ноября.

Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.

Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

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