Оздоев рассказал о первой беседе с Пирло

Полузащитник турецкого «Карагюмрюка» Магомед Оздоев раскрыл детали летнего трансфера в стамбульский клуб.

«Сначала мне позвонил спортивный директор. Мы поговорили. Я сказал, что мне нужно подумать. В итоге часов в десять вечера он присылает мне смс: «Магомед, извините, что пишу так поздно, но завтра Андреа Пирло хотел бы с вами пообщаться». Я ответил, что готов в любое время.

На следующий день после обеда мне набрал Андреа, мы поговорили. Он рассказал о проекте, о своем видении футбола. Я ответил, что мне нужно подумать, все взвесить, обсудить с родными. Он спросил, сколько мне нужно времени, я ответил – сутки. А на следующий день я вылетел в Стамбул», – сказал Оздоев.

Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» как свободный агент.

В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.

«Карагюмрюк» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета Суперлиги.

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