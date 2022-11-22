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    Оздоев рассказал о первой беседе с Пирло

    Полузащитник турецкого «Карагюмрюка» Магомед Оздоев раскрыл детали летнего трансфера в стамбульский клуб.

    «Сначала мне позвонил спортивный директор. Мы поговорили. Я сказал, что мне нужно подумать. В итоге часов в десять вечера он присылает мне смс: «Магомед, извините, что пишу так поздно, но завтра Андреа Пирло хотел бы с вами пообщаться». Я ответил, что готов в любое время.

    На следующий день после обеда мне набрал Андреа, мы поговорили. Он рассказал о проекте, о своем видении футбола. Я ответил, что мне нужно подумать, все взвесить, обсудить с родными. Он спросил, сколько мне нужно времени, я ответил – сутки. А на следующий день я вылетел в Стамбул», – сказал Оздоев.

    • Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» как свободный агент.
    • В этом сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 12 матчах.
    • «Карагюмрюк» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета Суперлиги.

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    Источник: Sport24

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