19-летний Беллингем – автор первого гола сборной Англии на ЧМ-2022

Англия побеждает Иран в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 (4:1, второй тайм).

На 35-й минуте счет открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Это его дебютный гол в составе национальной команды и первый гол Англии на чемпионате мира в Катаре.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

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