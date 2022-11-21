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    19-летний Беллингем – автор первого гола сборной Англии на ЧМ-2022

    Англия побеждает Иран в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 (4:1, второй тайм).

    На 35-й минуте счет открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Это его дебютный гол в составе национальной команды и первый гол Англии на чемпионате мира в Катаре.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16553

      Fusballer 2 часа назад

      Юный англичанин)))

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