Первая лига. «Рубин» добился волевой победы над «Уфой» в первом матче без Слуцкого. У Лисаковича дубль

«Рубин» в 19-м туре Первой лиги оказался сильнее «Уфы». Уфимцы вели по ходу встречи.

Это был первый матч казанцев после ухода главного тренера Леонида Слуцкого. Сейчас команду (как минимум временно) возглавляет Юрий Уткульбаев.

«Рубин» идет на третьем месте. «Уфа» занимает 14-ю строчку.

Россия. Первая лига. 19-й тур

Уфа – Рубин (Казань) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Темников, 17; 1:1 – Лисакович, 45+1; 1:2 – Лисакович, 85.

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