Карпин: «Состав с Узбекистаном будет приближен к основному»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал на ноябрьский сбор легионеров.

«Если бы играли в Москве, все равно бы не пригласили Александра Головина и Алексея Мирачнука. Они занимаются восстановлением после первой части сезона. Мы знаем, как они играют. Смотрим на новых ребят.

С Узбекистаном будет другой состав. Более приближенный, скажет так, к основному», – сказал Карпин.

Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.

Сборная играет только товарищеские матчи.

Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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