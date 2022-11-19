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    Карпин: «Состав с Узбекистаном будет приближен к основному»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал на ноябрьский сбор легионеров.

    «Если бы играли в Москве, все равно бы не пригласили Александра Головина и Алексея Мирачнука. Они занимаются восстановлением после первой части сезона. Мы знаем, как они играют. Смотрим на новых ребят.

    С Узбекистаном будет другой состав. Более приближенный, скажет так, к основному», – сказал Карпин.

    • Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.
    • Сборная играет только товарищеские матчи.
    • Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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    Источник: «РБ Спорт»

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