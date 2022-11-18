Самедов назвал фаворитов ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

«Мне сложно назвать потенциальную тройку призеров на чемпионате мира. Есть много фаворитов: французы, бразильцы, аргентинцы и испанцы хороши.

Из футболистов огромное количество звезд и высококлассных футболистов. Месси, Мбаппе, Неймар, Криштиану.

Считаю, что Роналду проявит себя на чемпионате мира», – сказал Самедов.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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