Самедов назвал фаворитов ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.
«Мне сложно назвать потенциальную тройку призеров на чемпионате мира. Есть много фаворитов: французы, бразильцы, аргентинцы и испанцы хороши.
Из футболистов огромное количество звезд и высококлассных футболистов. Месси, Мбаппе, Неймар, Криштиану.
Считаю, что Роналду проявит себя на чемпионате мира», – сказал Самедов.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: «Спорт-Экспресс»