Каррера рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Конечно, я буду следить за чемпионатом мира – это настоящий праздник футбола. Обидно, что на этом турнире не будет Италии и России.

Кого я буду поддерживать? Наверное, сборную Бразилии. На мой взгляд, они главные фавориты турнира.

В этом году у сборной Бразилии отличные шансы стать чемпионом мира», – считает Каррера.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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