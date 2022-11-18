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    Каррера рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем чемпионате мира.

    «Конечно, я буду следить за чемпионатом мира – это настоящий праздник футбола. Обидно, что на этом турнире не будет Италии и России.

    Кого я буду поддерживать? Наверное, сборную Бразилии. На мой взгляд, они главные фавориты турнира.

    В этом году у сборной Бразилии отличные шансы стать чемпионом мира», – считает Каррера.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «РБ Спорт»

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