Каррера рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем чемпионате мира.
«Конечно, я буду следить за чемпионатом мира – это настоящий праздник футбола. Обидно, что на этом турнире не будет Италии и России.
Кого я буду поддерживать? Наверное, сборную Бразилии. На мой взгляд, они главные фавориты турнира.
В этом году у сборной Бразилии отличные шансы стать чемпионом мира», – считает Каррера.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: «РБ Спорт»