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Каррера: «Всегда буду благодарен Федуну»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил благодарность экс-владельцу клуба Леониду Федуну.

«В мое время Федун пользовался большим влиянием на российской футбольной сцене. Питал огромное доверие к тем, кто работал в клубе, и умел оценивать качество игроков, как тех, которые были в команде, так и тех, кого приходилось покупать.

Я хорошо провeл время в «Спартаке» и всегда буду благодарить Федуна за то, что он смело назначил меня на пост главного тренера, дав мне возможность проявить свои тренерские качества», – сказал Каррера.

  • Каррера был в «Спартаке» в 2016-2018 годах.
  • При нем клуб выиграл последнее чемпионство.
  • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.

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Источник: Legalbet

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