Каррера: «Всегда буду благодарен Федуну»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил благодарность экс-владельцу клуба Леониду Федуну.

«В мое время Федун пользовался большим влиянием на российской футбольной сцене. Питал огромное доверие к тем, кто работал в клубе, и умел оценивать качество игроков, как тех, которые были в команде, так и тех, кого приходилось покупать.

Я хорошо провeл время в «Спартаке» и всегда буду благодарить Федуна за то, что он смело назначил меня на пост главного тренера, дав мне возможность проявить свои тренерские качества», – сказал Каррера.