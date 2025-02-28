Экс-гендиректор «Спартака»: «Станкович может стать великим тренером»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил нынешнего главного тренера команды Деяна Станковича и участие красно-белых в чемпионской гонке.
– Что может помешать «Спартаку» стать чемпионом?
– «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив»… [смеется]
– А если взять факторы внутри команды, которые могут сыграть ключевую роль?
– Внутренние факторы обязательно будут мешать, потому что в последние годы «Спартак» не часто становится чемпионом. Это тоже психологический фактор. Прибытие новых игроков, которые дублируют позиции проверенных футболистов, может тоже сказаться на команде.
– В чем Станкович уступает, а в чем превосходит Карреру, который последним привел красно-белых к золоту?
– Их сравнивать нельзя, потому что Станкович, кроме того что может стать великим тренером, был великим футболистом. Я бы не сказал, что Каррера стал великим тренером, а таким известным футболистом как Станкович он и не был. Их невозможно сравнивать, они совершенно разные.
По моему мнению, «Спартак» с Каррерой случайно стал чемпионом. Я всегда это говорил. В тот год «Спартак» выиграл 11 матчей со счетом 1:0.
– Если Спартак не попадет в топ-3, это может привести к отставке Станковича?
– Не знаю, какие договоренности у Станковича с руководством «Спартака». Я не имею в виду с руководством как с директором клуба. Думаю, что директор «Спартака» и не решит этот аспект. А как Станкович договаривался с теми, кто реально руководит «Спартаком» – это главное. Мы же об этом не знаем.
– Как вы считаете, нужно ли будет в таком случае дать Станковичу еще один шанс на построение команды?
– Я думаю, что нужно. Сейчас будет очень интересно, потому что фактически сегодня [в зимнюю паузу] он подготовил команду. Интересно посмотреть, как она будет выглядеть. В начале сезона «Спартак» не был командой Станковича. С его стороны больше велась работа в раздевалке. Сейчас это будет его команда. Он ее приготовил и сделал.
- «Спартак» стал чемпионом России под руководством Массимо Карреры в сезоне-2016/17.
- Станкович возглавил красно-белых прошлым летом.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Он отстает от лидера на 2 балла.