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    Мартинес обвинил партнеров по сборной Аргентины в подстрекательстве к жесту с перчаткой

    Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал свое поведение после финала ЧМ-2022.

    • Мартинес выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
    • Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
    • На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.

    «Я не горжусь этим. Это был просто спор. Когда все узнали, что мне вручат золотую перчатку, парни спросили: «Почему бы тебе не повторить то, что ты сделал на Кубке Америки?». Это вина моих партнеров по команде.

    The Best – совсем другое мероприятие, там все в костюмах. На поле ты способен на многое из-за адреналина. На The Best у меня была одна цель – не расплакаться», – скаал Мартинес.

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    Источник: TyC Sports

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    03.03.2023 12:43
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