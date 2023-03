Мартинес обвинил партнеров по сборной Аргентины в подстрекательстве к жесту с перчаткой

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал свое поведение после финала ЧМ-2022.

Мартинес выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».

На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.

«Я не горжусь этим. Это был просто спор. Когда все узнали, что мне вручат золотую перчатку, парни спросили: «Почему бы тебе не повторить то, что ты сделал на Кубке Америки?». Это вина моих партнеров по команде.

The Best – совсем другое мероприятие, там все в костюмах. На поле ты способен на многое из-за адреналина. На The Best у меня была одна цель – не расплакаться», – скаал Мартинес.

