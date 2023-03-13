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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кудряшов – про автогол с Хорватией: «Когда они взяли бронзу на ЧМ, кто-то написал: «А тебе медаль дали?»

    Федор Кудряшов вспомнил про свой автогол в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

    • Хорваты выиграли со счетом 1:0.
    • Благодаря этому результату балканцы прошли на чемпионат мира напрямую.
    • Россияне упустили лидерство в группе и попали в стыки.

    – Эмоции Кудряшова в ночь после игры с Хорватией и сейчас – две большие разницы?

    – Та ночь была уже нормальной. А вот первые два часа было тяжело, хотя родные, близкие и партнеры по команде поддержали.

    – Главный тренер поддержал?

    – Да. И после поражения нужно было идти дальше. Случилось и случилось, что уже посыпать голову пеплом.

    – Какие стальные нервы должны быть, чтобы через какое-то недолгое время ты начал не так остро воспринимать эту ситуацию?

    – Скажу так: тот момент был не самым тяжелым в моей карьере. Хуже было, когда начались проблемы со спиной. И еще в тот момент я играл и делал это ужасно.

    Я подвел команду, за всю карьеру у меня не было такого, чтобы в двух-трех играх подряд были результативные ошибки.

    И вот та осень стала самой тяжелой в плане психологии. Помогло то, что общался со спортивным психологом.

    Ты не представляешь, каким я был. Вообще ни с кем не общался, даже с детьми не мог нормально говорить.

    Дочка просит помочь с домашним заданием, а я не мог ей нормально ответить, срывался, говорил: «Дочь, все, я не могу, лучше со мной сейчас не разговаривай». И клал трубку. Мне было так тяжело, что даже дети почувствовали это.

    – Какой период был тяжелым?

    – Сентябрь-ноябрь. Я не попадал в заявку, не обижаясь ни на кого, понимал, из-за чего это происходит, и что нужно менять ситуацию, но без помощи психолога я не мог найти выход.

    – Хоть раз этот гол в свои ворота в матче с хорватами снился?

    – Нет, но часто его видел в соцсетях. В последний раз напомнили о нем, когда Хорватия стала бронзовым призером чемпионата мира в Катаре.

    Мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?». Было смешно. Наверное, болельщики не поймут, но тот матч остался позади, да и нас, как показало время, не пустили на чемпионат мира.

    – Кудряшов – известная фамилия, с заслугами. Когда сегодня всплывает твое имя, всегда будут вспоминать тот самый гол.

    – Да. И?

    – Ты как к этому относишься?

    – Я об этом не задумываюсь. Есть много более важных тем и мыслей, нежели задумываться о том, кто что подумает при упоминании моей фамилии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2023 12:32
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