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    Шомуродов: «Карпин мог бы работать в Серии А. Его советы помогли мне в Европе»

    Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

    «Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно, в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть.

    В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове», через его советы в Европе мне было легче.

    Мы работали очень много по тактике в «Ростове», поэтому, да, Карпин мог бы работать в Серии А», – заявил Шомуродов.

    • Карпин работал в Испании – он тренировал «Мальорку».
    • Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.
    • После этого он оказался в «Дженоа», а затем его выкупила «Рома».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      jek718875 1 час назад

      Сегодня после победы над Таджикистаном,за ним выстроится очередь

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