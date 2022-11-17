Шомуродов: «Карпин мог бы работать в Серии А. Его советы помогли мне в Европе»

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

«Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно, в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть.

В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове», через его советы в Европе мне было легче.

Мы работали очень много по тактике в «Ростове», поэтому, да, Карпин мог бы работать в Серии А», – заявил Шомуродов.

Карпин работал в Испании – он тренировал «Мальорку».

Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.

После этого он оказался в «Дженоа», а затем его выкупила «Рома».

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