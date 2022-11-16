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    Ташуев рассказал о договорных матчах в 90-е годы

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подтвердил, что в российском футболе в прошлом веке были договорные матчи.

    — Можете ли вообще представить, чтобы игрок сдавал матч в РПЛ?

    — В сегодняшних реалиях — вряд ли. Я таких случаев даже не знаю. Все ребята профессиональные, они думают о своем будущем и карьере. Сейчас не те времена.

    — А в «те» времена сталкивались с договорняками?

    — Я работаю с 92-го года. Прошел разные уровни чемпионатов, очень многое в жизни видел. В 90-е было несколько ситуаций, про которые я знаю. Но я это связываю с развитием общества. Сегодня общество более здоровое, чем тогда.

    — Что за «несколько ситуаций»?

    — Не хочу об этом рассказывать. Люди все живы, здоровы — все нормально. Тогда это была системная работа, которую нужно было эволюционно преодолеть. Все в какой-то мере в чем-то участвовали: если не напрямую, то косвенно. Когда в стране пертурбации, идут «бандитские» годы, то ты можешь и не хотеть, но тебе скажут: «Надо!».

    • Ташуев принял «Ахмат» в сентябре.
    • До этого тренер работал в белорусском «Шахтере».
    • «Ахмат» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10788

      alp 11 минут назад

      и именно в те лихие года Спартак наштамповал свои чемпионства,

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      Рейтинг: +58

      Литейный 4 (returned) 21 минуту назад

      В бандитские 90е Спартаку не было равных. Вот оно время договорняков, бромонтана и ручных судей. Спартак тогда жировал, скупая по всему Союзу лучших, в то время когда клубы влачили жалкое существование. Гыгыгы

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