Ташуев рассказал о договорных матчах в 90-е годы

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подтвердил, что в российском футболе в прошлом веке были договорные матчи.
– Можете ли вообще представить, чтобы игрок сдавал матч в РПЛ?
– В сегодняшних реалиях – вряд ли. Я таких случаев даже не знаю. Все ребята профессиональные, они думают о своем будущем и карьере. Сейчас не те времена.
– А в «те» времена сталкивались с договорняками?
– Я работаю с 92-го года. Прошел разные уровни чемпионатов, очень многое в жизни видел. В 90-е было несколько ситуаций, про которые я знаю. Но я это связываю с развитием общества. Сегодня общество более здоровое, чем тогда.
– Что за «несколько ситуаций»?
– Не хочу об этом рассказывать. Люди все живы, здоровы – все нормально. Тогда это была системная работа, которую нужно было эволюционно преодолеть. Все в какой-то мере в чем-то участвовали: если не напрямую, то косвенно. Когда в стране пертурбации, идут «бандитские» годы, то ты можешь и не хотеть, но тебе скажут: «Надо!».
- Ташуев принял «Ахмат» в сентябре.
- До этого тренер работал в белорусском «Шахтере».
- «Ахмат» идет в РПЛ 6-м.
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