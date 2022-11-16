Зиньковский: «Не хочу победы Аргентины на ЧМ-2022»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский перед чемпионатом мира-2022 поговорил о предпочтениях.
«На чемпионат мира в Катар вряд ли поеду. За кого буду болеть? Я больше персонально слежу. Нравится смотреть за игрой футболистов: причeм вне зависимости от позиций. Если всe же выбирать сборные, то, наверное, Франция и Бельгия мне симпатичны больше остальных.
Победа Аргентины на последнем чемпионате мира Месси в карьере? Не, не хочу, хаха», – сказал игрок.
- ЧМ-2022 стартует 20 ноября.
- Впервые турнир пройдет на Ближнем Востоке.
- «Спартаку» в году предстоит провести еще 2 кубковых матча.
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Источник: «Чемпионат»