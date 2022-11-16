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    Зиньковский: «Не хочу победы Аргентины на ЧМ-2022»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский перед чемпионатом мира-2022 поговорил о предпочтениях.

    «На чемпионат мира в Катар вряд ли поеду. За кого буду болеть? Я больше персонально слежу. Нравится смотреть за игрой футболистов: причeм вне зависимости от позиций. Если всe же выбирать сборные, то, наверное, Франция и Бельгия мне симпатичны больше остальных.

    Победа Аргентины на последнем чемпионате мира Месси в карьере? Не, не хочу, хаха», – сказал игрок.

    • ЧМ-2022 стартует 20 ноября.
    • Впервые турнир пройдет на Ближнем Востоке.
    • «Спартаку» в году предстоит провести еще 2 кубковых матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +187

      Romeo 123 10 минут назад

      Многие не хотят что бы победила Аргентина, потому что там гном

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      Рейтинг: +17802

      Cleaner 45 минут назад

      Зиньковский? А КТО это?????????????????

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      Рейтинг: +12102

      ВетеR 47 минут назад

      очень всем важно желание непонятно кого

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      Рейтинг: +311

      Nikita Suarez 1 час назад

      Да не возьмет Аргентина кубок,как пить дать..

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