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    Вилков дал совет Слуцкому, уволившемуся из «Рубина»

    Экс-судья Михаил Вилков дал совет Леониду Слуцкому, который покинул пост главного тренера «Рубин».

    «Совет Слуцкому? Совет простой: пусть во время неожиданного отпуска пересмотрит отношение к судейскому корпусу, не считает ошибок судей, а попытается разобраться в своих ошибках», – сказал Вилков.

    • «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого сегодня.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
    • Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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