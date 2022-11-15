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Вилков дал совет Слуцкому, уволившемуся из «Рубина»

15 ноября 2022, 22:26
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Экс-судья Михаил Вилков дал совет Леониду Слуцкому, который покинул пост главного тренера «Рубин».

«Совет Слуцкому? Совет простой: пусть во время неожиданного отпуска пересмотрит отношение к судейскому корпусу, не считает ошибок судей, а попытается разобраться в своих ошибках», – сказал Вилков.

  • «Рубин» подтвердил отставку Слуцкого сегодня.
  • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев.
  • Казанцы идут на 5-м месте в Первой лиге.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил
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