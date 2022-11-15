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    Шомуродов поделился ожиданиями от матча Узбекистан – Россия

    Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

    – 16 ноября вас ждeт матч против Казахстана, а через пару дней – игра с Россией. Какой матч для вас более принципиален?

    – В первую очередь надеюсь, что нас ждут два интересных матча. Мы выходим побеждать всегда, вне зависимости от соперника. Лично мне интересно сыграть и против Казахстана, и против России.

    – С Бахтиером Зайнутдиновым общаетесь?

    – Да, мы дружим с ним, иногда переписываемся. Ждeм завтрашний матч.

    – Какие воспоминания остались от России?

    – Мне нравилось там играть. В «Ростове» я провeл несколько хороших лет. Воспоминания самые хорошие.

    – С Карпиным ещe не говорили по поводу матча?

    – Ещe нет. Думаю, что после матча, перед отъездом, с ним пообщаемся.

    – Ваш завтрашний матч с Казахстаном будет судить Сергей Карасeв. Что можете о нeм сказать?

    – Главное – чтоб завтра хорошо отсудил!

    • Шомуродов играл под руководством Карпина в «Ростове».
    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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