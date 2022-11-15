Шомуродов поделился ожиданиями от матча Узбекистан – Россия

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

– 16 ноября вас ждeт матч против Казахстана, а через пару дней – игра с Россией. Какой матч для вас более принципиален?

– В первую очередь надеюсь, что нас ждут два интересных матча. Мы выходим побеждать всегда, вне зависимости от соперника. Лично мне интересно сыграть и против Казахстана, и против России.

– С Бахтиером Зайнутдиновым общаетесь?

– Да, мы дружим с ним, иногда переписываемся. Ждeм завтрашний матч.

– Какие воспоминания остались от России?

– Мне нравилось там играть. В «Ростове» я провeл несколько хороших лет. Воспоминания самые хорошие.

– С Карпиным ещe не говорили по поводу матча?

– Ещe нет. Думаю, что после матча, перед отъездом, с ним пообщаемся.

– Ваш завтрашний матч с Казахстаном будет судить Сергей Карасeв. Что можете о нeм сказать?

– Главное – чтоб завтра хорошо отсудил!

Шомуродов играл под руководством Карпина в «Ростове».

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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