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    Агент Сычевого подтвердил интерес «Црвены Звезды»

    Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Црвену Звезду».

    «Интерес от «Црвены» действительно есть. Есть сумма отступных, если они ее реализуют, то какие проблемы?

    С Владимиром я еще особо не общался, знаю, что он сохраняет спокойствие. Сейчас он думает о сборной.

    Сложно сказать, как все будет дальше. «Црвена» хочет встретиться с нами, чтобы обсудить все моменты, условия.

    Только потом можно будет говорить о чем-то конкретно», – сказал агент.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
    • На него также претендует неназванный клуб из Турции.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +381

      saf05 48 минут назад

      Пусть наждачку на задницу захватит, скамейку полировать.

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