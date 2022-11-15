Агент Сычевого подтвердил интерес «Црвены Звезды»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Црвену Звезду».

«Интерес от «Црвены» действительно есть. Есть сумма отступных, если они ее реализуют, то какие проблемы?

С Владимиром я еще особо не общался, знаю, что он сохраняет спокойствие. Сейчас он думает о сборной.

Сложно сказать, как все будет дальше. «Црвена» хочет встретиться с нами, чтобы обсудить все моменты, условия.

Только потом можно будет говорить о чем-то конкретно», – сказал агент.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

На него также претендует неназванный клуб из Турции.

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