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    Сычевому не интересен переход в «Црвену Звезду». Им интересуются в Турции

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не заинтересован в переходе в «Црвену Звезду».

    «Помимо «Црвены Звезды» к лучшему бомбардиру РПЛ Владимиру Сычевому есть интерес турецкого клуба.

    Что касается сербов, то они хотели бы встретиться с представителями форварда «Оренбурга» в Питере, где 22 ноября «Црвена» будет играть товарняк с «Зенитом». Однако, по моей информации, вероятность трансфера новичка сборной России в зимнее трансферное окно крайне мала.

    Вариант с «Црвеной» Сычевого не слишком заинтересовал, хотя сербы настойчивы. Главная аргументация: Лига чемпионов на следующий сезон», – сообщает журналист Сергей Ильев в телеграме.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • В воскресенье он оформил хет-трик в игре с «Краснодаром» (5:1).
    • На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66465

      portero 49 минут назад

      Зарплату больше у нас положат, сербы много не предложат....

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