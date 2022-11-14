«Црвена Звезда» хочет купить Сычевого. Форвард «Оренбурга» размышляет над предложением

«Црвена Звезда» хочет купить нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«По моей информации, «Црвена Звезда» намерена активировать отступные, прописанные в контракте нападающего.

У самого игрока на руках есть предложение от сербского клуба. Сычевой размышляет», – написал инсайдер Андрей Панков в телеграме.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Вчера он оформил хет-трик в игре с «Краснодаром» (5:1).

На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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