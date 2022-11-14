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    «Црвена Звезда» хочет купить Сычевого. Форвард «Оренбурга» размышляет над предложением

    «Црвена Звезда» хочет купить нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

    «По моей информации, «Црвена Звезда» намерена активировать отступные, прописанные в контракте нападающего.

    У самого игрока на руках есть предложение от сербского клуба. Сычевой размышляет», – написал инсайдер Андрей Панков в телеграме.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Вчера он оформил хет-трик в игре с «Краснодаром» (5:1).
    • На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +304

      Болотоход 33 минуты назад

      Беги( Назад в зенит позовут!

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      Рейтинг: +7751

      nik55 1 час назад

      из Сергеева тоже звезду лепили и где он ? первый сезон это не показатель

      0
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      Рейтинг: +8725

      GoLenaStop 1 час назад


      - Дай, я тебя поцелую!.. Ты мне очень понравился...
      Вова, в следующий раз, - быстро не женись...
      ;-) А, ДОЛЖОК РОДИНЕ ?!.

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      Рейтинг: +1495

      jek718875 1 час назад

      Подожди немножко, скоро Реал М. начнёт суетится

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      Рейтинг: +867

      Эном айс 1 час назад

      Беги,Вова. Крайняк на Кипр сдриснешь.

      0
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      Рейтинг: +1241

      Hoahin 1 час назад

      Нужно соглашаться, в РПЛ вернуться всегда сможет

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